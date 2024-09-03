Увечері 2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника.

Про це повідомили народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк і низка ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Голову "Укренерго" Кудрицького звільнили з посади - подробиці

Відповідно до закону, Кудрицький міг бути звільнений більшістю голосів наглядової ради компанії.

Нардеп Железняк зазначив, що за усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

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Що передувало звільненню Кудрицького

За даними "Економічної правди", 30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького.

Вищий антикорупційний суд 17 липня зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Неназваний адвокат подав скаргу до ВАКС на НАБУ за те, що антикорупційне відомство не зареєструвало заяву про злочин, пов’язаний із Кудрицьким.

У заяві йшлося про ймовірні кримінальні правопорушення, які стосуються зловживання владою і службовим становищем, передбачені статтями 209, 364 і 368 Кримінального кодексу України.

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Суд визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена в порядку апеляції.

Раніше Кудрицький заявляв, що це рішення суду — спроба створити інформаційний привід, а саму справу назвав "старою і мертвою".