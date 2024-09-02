У Грузії сплив термін, передбачений для добровільної реєстрації неурядових організацій і засобів масової інформації у реєстрі «іноагентів» за новим законом.

З моменту набуття чинності закону, свої дані надали 469 неурядових організацій, цитує Эхо Кавказа заступницю міністра юстиції Грузії Тамар Ткешелашвілі.

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Скільки"іноагентів" зареєстрували в Грузії за місяць

Заявку на реєстрацію подали лише 469 неурядових організацій (НУО). За словами Ткешелашвілі, ця кількість може збільшитися до кінця 2 вересня.

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Відтепер грузинська влада може штрафувати НУО і ЗМІ на 25 тисяч ларі (9300 доларів США) у разі, якщо буде встановлено, що вони «ухилились від реєстрації».

Такі організації та медіа можна буде внести до реєстру «іноагентів» після проведення моніторингу із «виявлення організацій, що просувають інтереси іноземної сили».

Більше по темі ЄС нарощуватиме військову допомогу Україні через трагедію в Полтаві Атаку на Полтаву також засудив і президент Сполучених Штатів.

Якщо із 3 вересня організації добровільно звернуться у Мін’юст для реєстрації, вони також будуть оштрафовані.

Водночас формально реєстрація жодної з НУО поки що завершена не була, оскільки влада Грузії перевіряє надану ними інформацію.

Видання зазначає, що звернутися із письмовою заявою у Дім юстиції повинні були організації, які торік отримали понад 20% фінансування з-за кордону.

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Грузинський закон про "іноагентів" - що варто знати

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

"Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад $9000)", – казав міністр юстиції Раті Брегадзе.

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

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Тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".

А грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів". Після прийняття закону про "іноагентів" опозиція не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.

Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, заявив у липні посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, заява посла ЄС Павела Герчинського про заморожування є відповіддю на антиєвропейську риторику та дії грузинської влади.