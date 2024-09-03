Внаслідок удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, розташовані поруч.

"На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації", - повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

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Близько 23:00 російська армія вдарила по Запоріжжю. Загинули дві людини, одна з них - дитина.

Пізно ввечері 2 вересня російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру та Запоріжжю. Є руйнування. Місцева влада повідомила про загиблих і поранених.

Атака на Дніпро - що відомо

У Дніпрі вчора близько 22:00 пролунали вибухи. Через російський ракетний удар постраждали шестеро осіб. Загинув 51-річний чоловік.

"Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома", - зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Більше по темі Сили ППО знешкодили 60 російських дронів типу Shahed Росіяни також завдали удару по Україні однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Він додав, що горіли автівки. Загалом їх знищено 3, ще 12 понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджено підприємство.

Також ввечері 2 вересня армія РФ обстріляла із РСЗВ "Град" і важкої артилерії та атакувала дронами-камікадзе Нікопольський район.

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У Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджена інфраструктура. Жертв немає.

Зранку 3 вересня російські війська знову обстріляли Нікополь. Пошкоджена адміністративна будівля.

Триває обстеження території.