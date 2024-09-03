2 вересня Сенат — верхня палата румунського парламенту — схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Останнє слово в ухваленні законопроєкту за Палатою депутатів, повідомляє Digi24.

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Сенат Румунії погодив передачу Україні ЗРК Patriot — що відомо

За передачу Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Очільниця комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк сподівається, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

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Як зазначила Паулюк, що передача ЗРК Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що Бухарест має ще сім таких комплексів.

Два з них уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

У Румунії схвалили передачу Україні системи Patriot — подробиці

Уряд Румунії вдень на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.

Міністерство національної оборони зазначало, що поставить одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, придбаних у США.

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20 червня в палаці Котрочень у Румунії влада країни прийняла рішення про надання Україні системи Patriot.

Системи ППО Patriot для України – що варто знати

Нагадаємо, що 12 червня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять ракети для ЗРК Patriot та інше озброєння. Пакет містить сто керованих ракет для систем Patriot, 32 з яких уже в Україні, а інші 68 доставлять найближчими тижнями.

Таку кількість ракет вдалося зібрати завдяки німецько-дансько-нідерландсько-норвезькій співпраці в межах німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

Також США можуть відправити Україні ще одну ракетну систему Patriot. Про це у своїй заяві сказали двоє американських чиновників. За їхніми словами, президент Джо Байден схвалив цей крок, і в України буде на одну систему Patriot більше.

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Водночас посадовці США наголосили на тому, що Пентагон регулярно надає невказану кількість ракет для цієї системи.