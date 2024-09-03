У понеділок агенція Reuters повідомила, що одна з установок Московського нафтопереробного заводу «Газпромнефть Москва», яка переробляє 6 млн тонн сирої нафти на рік, зупинилася після того, як у неділю в неї влучив український дрон. Кілька джерел повідомили агенції, що на ремонт установки “Euro+”, яка забезпечує половину всієї потужності цього НПЗ, може піти майже тиждень. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. У неділю Росія зазнала найбільшої дронової атаки в історії: якщо вірити інформації, оприлюдненій у заяві Міноборони Росії, 158 українських дронів атакували десяток регіонів РФ. Але, судячи з офіційних повідомлень, які надходили з цих регіонів, дронів могло бути ще більше. Advertisement Окрім підмосковного НПЗ, дрони також уразили дві електростанції в двох інших регіонах. Одна з них – Конаковська конденсаційна електростанція в Тверській області – восьма за потужністю теплоелектростанція в Росії. Більше по темі Відмова Монголії від арешту Путіна підриває її міжнародну репутацію - генпрокурор Відмовою від арешту російського лідера Володимира Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність.

⚡️Another video The moment the 🇺🇦Lyuty kamikaze drone hit the 🇷🇺Moscow oil refinery pic.twitter.com/lQF6ueeh7W — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 1, 2024

Орловські рисаки за снаряди: так Путін віддячив Північній Кореї Інформагенції та видання пишуть про «кінну дипломатію» між Москвою і Пхеньяном після того, як президент РФ Владімір Путін подарував Кім Чен Ину 19 жеребців і 5 кобил Орловської породи на знак вдячності за обіцяні артилерійські снаряди. Advertisement Британська The Times повідомила, що Путін послав своєму колезі-автократу дві дюжини рисаків Орловської породи – улюбленої породи Кіма. Північнокорейська пропаганда в захваті писала, говорила і показувала, як «Людина Незрівнянної Величі», «Дорогий Батько» їде верхи на білому коні на тлі засніжених схилів гори Паекту. Путін вже не вперше використовує тварин у своїх ділових стосунках із Кімом. Як повідомляло видання Politico, у серпні Москва відправила голодному народу Північної Кореї 447 кіз для збільшення виробництва молочних продуктів. Advertisement А в червні, як повідомляла Reuters, під час візиту Путіна до Північної Кореї (першого за чверть століття) Кім подарував йому двох білих мисливських собак породи Пхунсан – на знак вдячності за зміцнення економічних зв’язків.

Візит Путіна до країни-підписанта Римського статуту обурив Україну У понеділок Путін продовжив своє азійське турне в Монголії. Його геть не турбувало те, що Монголія як країна-підписант Римського статуту мала заарештувати його як особу, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд. МКС розшукує Путіна за різні воєнні злочини, скоєні його військами, – здебільшого викрадення і депортацію до Росії українських дітей у 2022 році. У монгольській столиці замість того, аби надягти на російського президента кайданки, його зустрічав почесний караул, і це вкрай обурило Київ. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що такий теплий прийом завдав «важкого удару» по легітимності МКС, пообіцявши, що це не залишиться без «наслідків». Advertisement «Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми з партнерами працюватимемо над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора», – написав Тихий у соцмережі Х. Монголія, яка з 1940-х років використовує кирилицю, зберігає тісні відносини з сусідньою Росією, від енергоресурсів якої повністю залежить.

This is NOT how an ICC suspect and fugitive from international justice should be received in a State Party to the @IntlCrimCourt. By failing to arrest #Putin, #Mongolia is violating the Rome Statute and its own legislation. Rule of law is in trouble in 🇲🇳.pic.twitter.com/dsPf8rUf3L — Sergey Vasiliev (@sevslv) September 2, 2024

У серпні просування росіян було найбільшим за два роки, але в Росії ЗСУ захопили вдвічі більшу територію Пізно ввечері в понеділок російські ракети знову полетіли на Дніпро і Харків. Повідомлялося про щонайменше одного загиблого і руйнування будівель у Дніпрі. Advertisement «На жаль, уже є інформація про загиблого і трьох постраждалих унаслідок ракетної атаки на Дніпро", - написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок о 23:02. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Незадовго до ракетних ударів Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу зі сходу і пуск високошвидкісної цілі в напрямку Дніпра. Запорізький кореспондент агенції Укрінформ повідомив, що чув вибух у місті. Там теж лунала сирена повітряної тривоги. Станом на ранок вівторка про постраждалих чи руйнування в Запоріжжі не повідомлялося. Advertisement У вечірньому зведенні за понеділок Генштаб ЗСУ повідомив, що на лівобережжі Дніпра тривали бої, і що українські захисники відбили два штурми північніше Херсона, поблизу Нової Каховки.

Kherson region: "In the Dnipro direction, the russian invaders were defeated, twice attacking the positions of the Armed Forces of Ukraine."



Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine operational information at 22:00 on 2 September 2024 regarding the russian invasion pic.twitter.com/MyuNo9FRRC — Michael MacKay (@mhmck) September 2, 2024