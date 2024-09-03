Близько 2 мільйонів українських дітей не мають повноцінного доступу до офлайн-освіти. За результатами дослідження PISA-2022, освітні втрати у школярів сягають 1,5 – 2 років.

Для подолання цієї проблеми нещодавно у трьох областях України запрацювала Екосистема для надолуження освітніх втрат.

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Що таке Екосистема для надолуження освітніх втрат

Освітня розробка дозволяє українським школярам масово застосовувати Штучний Інтелект (ШІ), інтерактивні уроки та «Убер-Школу» для заповнення прогалин у знаннях, викликаних пандемією COVID-19 і повномасштабною війною.

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Вперше Екосистема запроваджена у Цифрових освітніх центрах, створених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фото: Пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

Як зазначила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав, Екосистема надолуження освітніх втрат дозволить українським школам широко застосовувати інноваційний формат «перевернутого класу».

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Сенс «перевернутого класу» полягає в тому, що учні самостійно опрацьовують матеріал, а вчителі допомагають їм, виконуючи роль ментора, а не транслятора знань.

Така методика навчання наразі широко застосовується у США та країнах ЄС.

Фото: Пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

Новий проєкт дозволяє учням проходити тестування на основі ШІ, який визначає рівень знань з вибраного предмета.

Після оцінювання система зеленим, жовтим та червоним кольорами показує, які теми засвоєні добре, а яким потрібно приділити увагу.

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Як користуватися Екосистемою надолуження освітніх втрат — відео