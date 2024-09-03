Московський нафтопереробний завод "Газпромнєфті" зупинив роботу комбінованої установки з переробки нафти "Євро+" після нещодавньої атаки дронів, пише видання Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, завод може відновити переробку нафти на установці "Євро+" після ремонту приблизно лише за п'ять-шість днів.

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Установка "Євро+" забезпечує приблизно 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її установка для перегонки сирої нафти CDU-6 має річну потужність 6 мільйонів тонн.

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Комплекс "Євро+" також включає установку риформінгу з річною потужністю 1 мільйон тонн і установку гідроочищення дизельного палива з потужністю 2 мільйони тонн на рік.

Московський нафтопереробний завод, який належить російському газовому гігантові "Газпром", зазнав удару в результаті атаки безпілотників 1 вересня, коли Україна також здійснила атаки на російські електростанції.

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Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що кілька безпілотників атакували Московський НПЗ, спричинивши пожежу в «окремому технічному приміщенні» заводу. Згодом державна інформаційна агенція ТАСС, посилаючись на екстрені служби, повідомила, що пожежу вдалося локалізувати.

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Російський чиновник зазначив, що пошкоджень та постраждалих начебто немає, як і загрози для роботи НПЗ. У той же час Telegram-канал Astra повідомив, що місцеві жителі бачили "факел", який горів на території заводу.

Як пише Reuters, у 2023 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту та 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Згідно з заявою російського міністерства оборони, Росія у неділю, 1 вересня, зазнала найбільшої атаки безпілотників з початку повномасштабного вторгнення: 158 українських безпілотників були націлені на кілька регіонів.

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Місцевий чиновник у Московській області повідомив, що три безпілотники намагались уразити Каширську вугільну електростанцію.

"Жертв і збитків немає", - сказав він, додавши, що електроенергія все ще надходить до клієнтів "правильно".

Однак кадри, зняті місцевими мешканцями, дозволяють припустити, що атака безпілотників спричинила вибухи та пожежу на електростанції.

Російські інформаційні агенції також повідомили про пожежу на Московському нафтопереробному заводі в Капотні; відео також засвідчували удар безпілотника по нафтобазі.