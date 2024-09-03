У ніч на 3 вересня під час російської атаки сили протиповітряної оборони України знищили 27 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Російська армія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

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Чим Росія атакувала Україну 3 вересня

"Цієї ночі ворог завдав удару по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму, керованою авіаракетою Х-59/69 із Курської області і 35 ударними БПЛА типу Shahed-131/136", — зазначено в повідомленні.

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До відбиття повітряної атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зокрема, протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Було збито 27 ударних дронів типу Shahed-131/136, ще шість були локаційно втрачені.

У Повітряних силах зазначили, що інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Ще два російські безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області РФ і тимчасово захопленої частини Донецької області.