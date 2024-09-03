Обвинувальний акт стосовно нардепа від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича та його експомічника передали до суду, повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора України.

За інформацією ОГП, фігурантам справи інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

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Крім цього, народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Матеріали слідства свідчать, що обвинувачені разом із іншими довіреними нардепу особами після окупації Кримського півострова ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами РФ.

Відомо, що будинок і земельну ділянку Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

Окрім того, у 2016 році Шуфрич і його помічник для охорони майна на тимчасово окупованому півострові уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – «ФГУП «Охрана» Росгвардії по Республіці Крим», і перерахували тій за «послуги» понад 648,7 тис російських рублів.

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Слідство також встановило, що народний депутат України був завербований фсб рф та виконував завдання одного з колишніх заступників секретаря РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

Нестор Шуфрич зрадник – що варто знати

У своїх виступах та інтерв’ю народний депутат України Нестор Шуфрич неодноразово публічно поширював наративи держави-агресора, проводив підривну діяльність проти України. Шуфрич давно відомий своєю підтримкою ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував вести підривну діяльність проти нашої держави.