Евген Чолій знову був обраний колегами для включення до дев’ятнадцятого видання The Best Lawyers in Canada 2025 за його успішну професійну діяльність у корпоративних і комерційних судових процесах.

Починаючи з 2012-го його щороку вносять до списку найкращих юристів Канади.

Best Lawyers – одне з найстаріших і найавторитетніших юридичних видань.

Ще у 1982 році Євгену Чолію, який є партнером юридичної фірми Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, однієї з найбільших незалежних юридичних компаній Квебеку, запропонували вступити до колегії адвокатів цієї канадійської провінції.

Чолій був президентом Світового конгресу українців з 2008 по 2018 рік, а у 2020 році став почесним консулом України в Монреалі.

З 2019 року він є також президентом ГО «Україна-2050», неприбуткової організації, створеної для сприяння реалізації протягом одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України як незалежної, територіально цілісної, демократичної європейської держави з реформованою та конкурентоспроможною економікою.

У 2016 році Євген Чолій отримав ступінь почесного доктора Національного університету «Львівська політехніка» за внесок у просування інтересів України та її євроінтеграцію.

У 2019 році він отримав ступінь почесного доктора Національного університету «Києво-Могилянська академія» за свої видатні досягнення громадського лідера.

Евген Чолій є активним коментатором і дописувачем Kyiv Post.