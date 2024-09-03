Напередодні, у понеділок, 2 вересня під атакою єменських хуситів опинилися два нафтові танкери у Червоному морі. Про інцидент заявили американські військові, пише Reuters. Військові США називають ці напади "безрозсудними актами тероризму".

Видання також повідомляє, що у понеділок пізно ввечері хусити взяли на себе відповідальність за обстріл Blue Lagoon I кількома ракетами та безпілотниками, втім нічого не сказали про саудівський танкер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

За інформацією ж командування США, хусити атакували два танкери двома балістичними ракетами та безпілотником-камікадзе та влучили в обидва кораблі.

Судна перевозили вантаж сирої нафти. Amjad перевозив близько двох мільйонів барелів нафти, за даними американських військових.

Раніше два джерела повідомили Reuters, що кораблі пливли поруч один із одним, коли зазнали ураження, але змогли продовжити свої маршрути без серйозних пошкоджень.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 6 вересня: «Перший постріл Росії у війні» США звинуватили російське ГРУ в атаках зловмисного програмного забезпечення; Європа зафіксувала сплеск російської дезінформаці; В інтерв’ю CNN Сирський сказав, що росіяни не просунулися в Покровську.

Власник Amjad (cупертанкер має максимальну місткість 2 мільйони барелів - ред.), саудівська національна судноплавна група Bahrі не одразу відповіла на запит Reuters.

Грецький менеджер Blue Lagoon I Sea Trade Marine SA (їхній танкер максимальною місткістю один мільйон барелів - ред.), також не відповів на запит журналістів.

Advertisement

За інформацією джерел Reuters, навряд чи Amjad був головною ціллю атаки.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі - що варто знати

Минулого листопада хусити вперше завдали повітряних ударів безпілотниками та ракетами по водному шляху.

Вони заявляли, що діють на знак солідарності з палестинцями з Гази після початку атаки Ізраїля на сектор.

В результататі понад 70 нападів хусити потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.

Об’єднаний морський інформаційний центр, яким керують міжнародні військово-морські сили для відстеження атак хуситів, повідомив, що три атаки балістичними ракетами уразили танкер Blue Lagoon I у понеділок за 70 морських миль на північний захід від північного єменського порту Саліф.

Advertisement

У Червоному морі з лютого 2024 року діє операція Європейського Союзу EUNAVFOR ASPIDES. З початку операції залучені до неї військові кораблі країн ЄС відбили 11 атак з боку єменських хуситів і забезпечили ескорт для 68 торговельних суден.

У квітні ж цього року США заявили про знищення системи ППО і дрона хуситів в акваторії Червоного моря.