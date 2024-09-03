Після серії взаємних візитів офіційних осіб КНДР та РФ стало зрозуміло, що російська армія дійсно отримуватиме північнокорейську зброю. Скільки її у Пхеньяна та що ймовірно може бути використано РФ для ведення війни проти України?

Яку військову силу має Північна Корея?

Однією з найбільш закритих країн світу, яка щоденно нарощує свій військовий потенціал, безумовно є Північна Корея. За час правління Кім Чен Ина вона неодноразово проводила військові навчання, модернізувала існуючу зброю та влаштовувала показові пуски ракет. І це при тому, що при кількості населення у близько 26 мільйонів осіб армія цієї країни налічує 1,28 мільйона (плюс ще 600 тисяч у резерві).

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Понад 5% населення країни служить в армії, відповідно витрати КНДР на утримання такої величезної армії у різні роки становили до третини її ВВП. Так у 2023 році Пхеньян витратив на армію понад 1,47 млрд доларів.

Звісно, озброєння армії КНДР доволі застаріле, ще радянського зразка, але за обсягом озброєнь Південна Корея суттєво перевищує Південну. До прикладу, у Північній Кореї налічується понад 5,8 тисяч танків проти 2,5 тисяч у Південної Кореї. Це переважно машини радянського зразка, такі як Т-34, Т-54/55 та Т-62. Що ж стосується артилерійських систем і мінометів армії КНДР, то їхня загальна кількість складає 21 тисячу одиниць.

Advertisement

Щодо бойової авіації, на озброєнні армії КНДР наразі стоїть 440 винищувачів (зокрема, літаки МіГ-17, МіГ-19, МіГ-21, МіГ-29 та МіГ-23). Однак країна не має ні авіаносців, ні есмінців. Натомість має підводний флот із 35 одиницями техніки.

Але все це не настільки важливе, як те, що Північна Корея має ядерну зброю. Наразі її запас становить близько 50 боєголовок. Крім того, в арсеналі країни також є балістичні ракети дальністю до 1500 км.

Які саме ракети робить КНДР і наскільки вони технологічні?

На цьому знімку, зробленому 27 серпня 2024 року та опублікованому офіційним Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA) через KNS 28 серпня 2024 року, показано випробувальний вогонь 240-мм реактивної артилерійської системи в невідомому місці в Північній Кореї. (Фото KCNA через KNS / AFP)

Advertisement

Раніше у виробництві ракет Північній Кореї активно допомагав Радянський Союз. Ще наприкінці 1970-х років інженери КНДР заглибилися у вивчення балістичних ракет, розібравши радянську ракету "Луна" (це тактичний ракетний комплекс з твердопаливною некерованою ракетою). Вона стояла на озброєнні СРСР з 1960 по 1982 року й могла бути оснащена двома типами боєголовок: ядерними або уламково-фугасними.

Advertisement

Окрім того, КНДР достатньо часто проводить показові пуски ракет, так у листопаді 2022 року вона запустила ракету в Східне море. За данними Міністерства національної оборони Південної Кореї, це була зенітна ракета SA-5 (в СРСР її назва С-200).

Японський дослідник Північної Кореї JSF вказує на те, що рідкопаливний ракетний двигун КНДР базується на російському РД-250. Ці двигуни до 2017 року виготовляв завод "Південмаш", розташований в Дніпрі. Відомо також, що у 2012 році в Дніпрі затримали двох шпигунів з КНДР, їх цікавили секретні дані щодо конструкції паливних систем літальних апаратів. На щастя, вони не встигли дізнатися нічого важливого й отримали по вісім років за свою діяльність.

"Деякі західні ЗМІ досі впевнені, що технологію РД-250 передали Північній Кореї з України, але навряд Україна зробила б це добровільно. Швидше за все, за цим стоїть Росія", — каже JSF.

Advertisement

Важливою датою в ракетобудуванні для КНДР стало 13 липня 2023 року. Тоді Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну ракету Hwasong-18. А це значить, що північні корейці змогли таки розробити твердопаливний двигун, що спрощує запуск ракети, причому сконструйована ними ракета має вражаючі характеристики — за 74 хвилини ракета подолала понад тисячу кілометрів. Уряд КНДР заявляє, що ракета піднялася на висоту 6 648,4 км, подолавши 1 001,2 км за 4 491 секунду польоту (74 хвилини 51 секунда).

"Еволюція військових технологій Північної Кореї перевершує уяву, — каже JSF. — Те, як там вдосконалили міжконтинентальні балістичні ракети та ядерну зброю — дивовижно".

Advertisement

Кім Чен Ин передає Путіну зброю для його війни проти України — що відомо

На цьому знімку, зробленому 19 червня 2024 року та оприлюдненому 20 червня 2024 року офіційним Корейським центральним новинним агентством (KCNA) через KNS, показано, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (справа) вручає медаль Кім Ір Сена президенту Росії Володимиру Путіну ( Л) у Пхеньяні. (Фото KCNA через KNS / AFP)

Російський диктатор Володимир Путін 19 червня здійснив візит до Пхеньяна, де зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Це був його перший візит до КНДР за 24 роки. Лідери союзних авторитарних країн підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" із наміром розширити економічне й військове співробітництво та зміцнити "єдиний фронт" проти США. Під час візиту Путін подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus. Пізніше, 31 серпня, Кім Чен Ин отримав з Росії партію породистих орловських рисаків, що стало ще однією ознакою зближення між двома диктаторами.

Ще на початку січня Сполучені Штати, зокрема Джон Кірбі, заявляли про те, що Росія завдала ударів по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. Зокрема, йдеться про удари 30 грудня 2023 року, а також 2 і 6 січня 2024 року. Доказів передачі росіянам ракет із Пхеньяну на той момент не було, але нарощення військового потенціалу Росії внаслідок співпраці з КНДР ставало все більш очевидним.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук також неодноразово заявляв про наміри Північної Кореї використати Україну як "випробувальний полігон" для тестування балістичних ракет. В тому числі тих, що здатні нести ядерні боєзаряди для точкових ударів по місцевості.

Пізніше генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора отримав перші докази використання армією РФ ракет із Північної Кореї. А вже 24 липня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік розповів в інтерв'ю японській газеті Yomiuri Shimbun про те, що за їхніми данними КНДР передала Росії щонайменше 5 млн артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.