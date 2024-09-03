У Люблінському воєводстві у вівторок тривають пошуки російського повітряного обʼєкта, який міг порушити повітряний простір Польщі 26 серпня під час масованого обстрілу України, повідомила речниця Оперативного командування ЗС Польщі Ева Злотніцька для RMF24.

«Восьмий день пошуків завершився негативним результатом. Нічого не знайдено. Оперативний командувач прийняв рішення продовжити наземні пошуки у вівторок»,- наголосила Злотніцька.

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Як повідомлялось, під час атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу із Львівської області, на екранах радарів він перебував щонайменше півгодини. Відтоді тривають пошуки обʼєкта, який міг впасти у гміні Тишівці, що за 25 км на південь від міста Грубешів Люблінського воєводства.

Під час нещодавнього візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у НАТО ще немає спільної думки щодо збиття російських ракет засобами країн Альянсу над територією України, але невдовізі країни-союзниці можуть дійти згоди з цього питання. Аргументом за це є порушення декілька разів російськими ракетами повітряного простору Польщі.

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Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський після неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС у Брюсселі 30 серпня заявив, що польська протиповітряна оборона не збиватиме російські ракети та ударні дрони над територією України.

За його словами, Варшава не розглядає в жодному форматі, особливо двосторонньому, можливість збивати російські ракети чи безпілотники над Україною з території Польщі. Натомість Польща виступає за значне посилення оборонних можливостей України. Натомість глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що він виступає за збиття російських повітряних цілей, які летять у бік Польщі, ще над територією України.