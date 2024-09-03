Неподалік тимчасово окупованого російськими військами Маріуполя безпілотник атакував тренувальний полігон окупаційних військ.

Повідомляється, що це сталося в селищі Бабах-Тарама Маріупольського району ввечері 26 серпня, за інформацією Міської ради Маріуполя, пише Спротив Маріуполя.

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Внаслідок атаки троє російських військових отримали поранення та були доставлені до шпиталю. Після інциденту у районі розпочалися інтенсивні пошуки корегувальників: спільні патрулі правоохоронців та військових зупиняли автівки та перевіряли місцевих жителів.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, Маріуполь став однією з ключових цілей для російських військ. Вони розпочали активні бойові дії, щоб захопити місто через його стратегічне розташування на узбережжі Азовського моря та значення як промислового центру.

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