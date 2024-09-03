У столиці 27-28 серпня відбувся ІІ Всеукраїнський Форум Рад ВПО, який став платформою для обміну думками, напрацювання спільних рішень, розв’язання нагальних проблем переселенок та переселенців, а також врахування їхньої думки.

ІІ Всеукраїнський Форум Рад ВПО - що відомо

Станом на 2024 рік в Україні зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

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Для розв’язання нагальних проблем переселенок та переселенців, обміну думками та напрацювання спільних рішень були створені Ради ВПО.

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“Ради ВПО — це 20 тисяч активних людей, яких ми знаємо і з якими співпрацюємо. Якою є місія Рад ВПО? Це системна і професійна адвокація..Кінцева мета — повна інтеграція в громади, куди люди переїхали чи повернуться”, - зазначила міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук на відкритті форуму.

ІІ Всеукраїнський Форум Рад ВПО став продовженням торішнього заходу, коли роль та місію Рад ВПО вперше обговорили на національному рівні.

У межах форуму відбулися 9 панельних дискусій, 4 презентації та воркшоп.

Фото: пресслужба

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Скільки в Україні створено Рад ВПО і чим вони опікуються

За словами Верещук, на сьогодні в Україні створено 25 рад обласного рівня, 114 — районного та 730 — місцевого.

Радник з питань стабілізації посольства США в Україні Меттью Джонсон зазначив, що ці ради стали платформою для взаємодії місцевої влади, переселенців та інших жителів громад.

"Своїми атаками Росія хоче розділити українців, створити конкуренцію за ресурси та дестабілізувати міста і села. Тому активність Рад ВПО життєво важлива для українських громад", - додав Джонсон.

Конгрес Ради з питань внутрішньо переміщених осіб - що про нього відомо

Одним з результатів ІІ Всеукраїнського Форуму Рад ВПО стало підписання установчих документів щодо створення нової громадської організації — «Конгресу Рад з питань внутрішньо переміщених осіб».

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Серед основних цілей діяльності Конгресу Рад ВПО:

– надання допомоги Радам ВПО;

– забезпечення прав та інтересів ВПО щодо соціального захисту, житла та працевлаштування, психосоціальної, медичної та правової допомоги тощо;

– представлення інтересів переселенців на національному та міжнародному рівнях;

– напрацювання нормотворчих пропозицій у сфері захисту прав та інтересів ВПО.

У найближчих планах організаторів запустити роботу Конгресу Рад ВПО та провести 3 міжрегіональні форуми Рад ВПО за участі уряду.