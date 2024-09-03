Палата депутатів — нижня палата румунського парламенту — схвалила законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, повідомляє Reuters.

Палата депутатів підтримала передання Україні системи Patriot - подробиці

Згідно із законом, після схвалення законопроєкту про передання Україні системи Patriot обома палатами парламенту Румунії його має підписати президент Клаус Йоганніс.

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Після підписання президентом закон набуде чинності.

Напередодні Сенат — верхня палата румунського парламенту — схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot.

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За передачу Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

У Румунії схвалили передачу Україні системи Patriot — подробиці

Уряд Румунії вдень на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.

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