Володимир Кудрицький вважає своє дострокове звільнення із посади голови правління НЕК "Укренерго" не пов'язаним із питанням захищеності високовольтних підстанцій від російських атак.

Він зазначив, що у членів наглядової ради не було жодних запитань до звітів по об'єктам.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Голова "Укренерго" прокоментував своє звільнення - подробиці

"Позачергове засідання наглядової ради ініціював я, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» - повноваження виключно наглядової ради", - зауважив Кудрицький.

Advertisement

Він зазначив, що незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси є ключовою запорукою надання західними партнерами 1,5 млрд євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист.

"Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення наглядової ради щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій «Укренерго». Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкта. І до нього у членів наглядової ради жодних запитань не було", - наголосив Кудрицький.

За його словами, на підстанціях побудовано понад 60 антидронових укриттів - і такі інженерні споруди є лише на об'єктах Укренерго.

Advertisement

"На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки", - додав ексочільник "Укренерго".

Посадовець також заявив, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації Укренерго.

Кудрицький наголосив, що збереження у компанії професійної команди і призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів є запорукою продовження підтримки західних партнерів, яка повністю використовується на відновлення енергосистеми.

Він висловив сподівання, що Олексій Брехт завдяки своєму досвіду зможе забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими.

Advertisement

Кудрицького звільнили з посади - що варто знати

Наглядова рада НЕК "Укренерго" 2 вересня звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника. За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради.

3 вересня голова наглядової ради НЕК «Укренерго» Данієль Доббені та член ради Педер Андреансен подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

За даними "Економічної правди", 30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького.

Вищий антикорупційний суд 17 липня зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Advertisement

Неназваний адвокат подав скаргу до ВАКС на НАБУ за те, що антикорупційне відомство не зареєструвало заяву про злочин, пов’язаний із Кудрицьким.

У заяві йшлося про ймовірні кримінальні правопорушення, які стосуються зловживання владою і службовим становищем, передбачені статтями 209, 364 і 368 Кримінального кодексу України.

Суд визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена в порядку апеляції.

Advertisement

Раніше Кудрицький заявляв, що це рішення суду — спроба створити інформаційний привід, а саму справу назвав "старою і мертвою".