У тимчасово окупованому Маріуполі очільник окупаційної «міськради» Олег Носенко потрапив у реанімацію після того, як невідомі завдали йому удару по голові цеглиною.

Про це повідомив радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Колаборант Носенко потрапив у реанімацію після нападу - що відомо

«В Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого “председателя Мариупольського совета” Олега Носенка», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, Носенка вдарили цеглиною по потилиці, він із черепно-мозковою травмою перебуває в реанімації у важкому стані.

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Що відомо про Олега Носенка

У міськраді Маріуполя зазначили, що Олег Носенко почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення міста.

Він був радником псевдомера Олега Моргуна.

Крім того, Носенко був одним з організаторів «виборів» у місті за бажанням росіян.

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