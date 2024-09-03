У тимчасово окупованому Маріуполі очільник окупаційної «міськради» Олег Носенко потрапив у реанімацію після того, як невідомі завдали йому удару по голові цеглиною.

Про це повідомив радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Колаборант Носенко потрапив у реанімацію після нападу - що відомо

«В Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого “председателя Мариупольського совета” Олега Носенка», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, Носенка вдарили цеглиною по потилиці, він із черепно-мозковою травмою перебуває в реанімації у важкому стані.