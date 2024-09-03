У тимчасово окупованому Маріуполі очільник окупаційної «міськради» Олег Носенко потрапив у реанімацію після того, як невідомі завдали йому удару по голові цеглиною.
Про це повідомив радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Колаборант Носенко потрапив у реанімацію після нападу - що відомо
«В Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого “председателя Мариупольського совета” Олега Носенка», - йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, Носенка вдарили цеглиною по потилиці, він із черепно-мозковою травмою перебуває в реанімації у важкому стані.
Що відомо про Олега Носенка
У міськраді Маріуполя зазначили, що Олег Носенко почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення міста.
Він був радником псевдомера Олега Моргуна.
Крім того, Носенко був одним з організаторів «виборів» у місті за бажанням росіян.