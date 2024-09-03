Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція знешкодили дві ботоферми у Полтавській та Закарпатській областях, які постачали спецслужбам Росії фейкові акаунти для проведення інформаційних диверсій проти України.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

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СБУ та Нацполіція викрили організаторів ботоферм, які співпрацювали з РФ - що відомо

Спецслужби РФ використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в державі нібито від імені українських громадян.

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Також через фейкові акаунти поширювались дискредитаційні повідомлення про діяльність Сил оборони і ситуацію на фронті.

Спільно з Національною поліцією СБУ викрила організаторів ботоферм. Зловмисниками виявилися двоє місцевих фахівців у сфері ІТ.

У Полтавській області чоловік створив на замовлення Росії майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Зловмисник намагався продати облікові записи через даркнет, щоб приховати злочин.

Ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів була розташована у його квартирі.