Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція знешкодили дві ботоферми у Полтавській та Закарпатській областях, які постачали спецслужбам Росії фейкові акаунти для проведення інформаційних диверсій проти України.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
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СБУ та Нацполіція викрили організаторів ботоферм, які співпрацювали з РФ - що відомо
Спецслужби РФ використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в державі нібито від імені українських громадян.
Також через фейкові акаунти поширювались дискредитаційні повідомлення про діяльність Сил оборони і ситуацію на фронті.
Спільно з Національною поліцією СБУ викрила організаторів ботоферм. Зловмисниками виявилися двоє місцевих фахівців у сфері ІТ.
У Полтавській області чоловік створив на замовлення Росії майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.
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Зловмисник намагався продати облікові записи через даркнет, щоб приховати злочин.
Ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів була розташована у його квартирі.
У Закарпатській області правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до Росії унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону.
Це дозволяло російським користувачам видавати в інтернеті себе за українців.
Для конспірації фігурант отримував кошти від замовників через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.
Яке покарання загрожує організаторам ботоферм
Обом фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України:
- несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Розслідування тривають. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У Дніпрі СБУ викрила російську ботоферму - що варто знати
У червні правоохоронці затримали 30-річного жителя Дніпра, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах і месенджерах.
Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.
Створені акаунти чоловік продавав на форумах даркнету, де його основними покупцями були представники російських спецслужб.
Фігуранту оголошена підозра за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.