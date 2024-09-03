Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція знешкодили дві ботоферми у Полтавській та Закарпатській областях, які постачали спецслужбам Росії фейкові акаунти для проведення інформаційних диверсій проти України.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

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СБУ та Нацполіція викрили організаторів ботоферм, які співпрацювали з РФ - що відомо

Спецслужби РФ використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в державі нібито від імені українських громадян.

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Також через фейкові акаунти поширювались дискредитаційні повідомлення про діяльність Сил оборони і ситуацію на фронті.

Спільно з Національною поліцією СБУ викрила організаторів ботоферм. Зловмисниками виявилися двоє місцевих фахівців у сфері ІТ.

У Полтавській області чоловік створив на замовлення Росії майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

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Він є учасником агентурної мережі, яку нейтралізували у серпні цього року.

Зловмисник намагався продати облікові записи через даркнет, щоб приховати злочин.

Ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів була розташована у його квартирі.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

У Закарпатській області правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до Росії унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону.

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Це дозволяло російським користувачам видавати в інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від замовників через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Яке покарання загрожує організаторам ботоферм

Обом фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України:

  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування тривають. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Дніпрі СБУ викрила російську ботоферму - що варто знати

У червні правоохоронці затримали 30-річного жителя Дніпра, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах і месенджерах.

Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.

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Створені акаунти чоловік продавав на форумах даркнету, де його основними покупцями були представники російських спецслужб.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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