До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості, міністра юстиції, міністра захисту довкілля та природних ресурсів та голови Фонду держмайна.
Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці.
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Камишіна,Малюська, Стрілець і Коваль написали заяви про відставку - що відомо
"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - зазначив Стефанчук.
За його словами, усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
Голову НЕК "Укренерго" звільнили з посади - що варто знати
Наглядова рада НЕК "Укренерго" 2 вересня звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника. За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради.
3 вересня голова наглядової ради НЕК «Укренерго» Данієль Доббені та член ради Педер Андреансен подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.
За даними "Економічної правди", 30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького.
Сам Кудрицький 3 вересня заявив, що вважає своє дострокове звільнення із посади голови правління НЕК "Укренерго" не пов'язаним із питанням захищеності високовольтних підстанцій від російських атак.
Зеленський планує звільнити Шмигаля і весь склад уряду - подробиці
У липні здійнялася чергова хвиля чуток про те, що Президент України Володимир Зеленський таки збирається звільнити Шмигаля, Kyiv Post розбирався з тим, що відомо про гіпотетичну відставку очільника уряду, який на своїй посаді перебуває найдовше в сучасній історії України.
Тоді джерело Kyiv Post у парламенті повідомило, що президент Володимир Зеленський планує замінити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабінету міністрів.