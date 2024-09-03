До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості, міністра юстиції, міністра захисту довкілля та природних ресурсів та голови Фонду держмайна.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Камишіна,Малюська, Стрілець і Коваль написали заяви про відставку - що відомо

"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - зазначив Стефанчук.

Advertisement

За його словами, усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.