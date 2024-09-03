Оператори дронів бригади «Рубіж» Національної гвардії знищили російський засіб радіоелектронної боротьби «Пероед» на Харківському напрямку.
Про це Національна гвардія повідомила у Телеграмі та оприлюднила відео роботи 6-го батальйону оперативного призначення.
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Українські нацгвардійці російський РЕБ - що відомо
«Цей черговий «аналоговнєт» окупанти назвали «найефективнішим» засобом РЕБ проти українських FPV-безпілотників. Десь прорахувалися, але де...», - заявили у Нацгвардії.
На Донеччині прикордонники «Помсти» знищили російський пункт управління дронами - подробиці
Бійці бригади "Помста" Державної прикордонної служби України 31 липня перетворили на попіл пункт управління БпЛА російських окупантів на Бахмутському напрямку.
В результаті влучання в пункт управління БпЛА прикордонники підрозділу вогневої підтримки ліквідували одного російського військового, ще двох - поранили.