Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 48,28 мільйона євро (570 мільйонів норвезьких крон) до Міжнародного фонду для України (IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті норвезького уряду.

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Норвегія профінансує ППО і дрони для України - подробиці

В уряді зазначили, що внесок, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українців та інфраструктури від російських атак.

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"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Німеччина у співпраці з Норвегією передасть Україні батарею IRIS-T - що відомо

Країни передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборону.

«Жорстокі атаки, які ми бачили цього тижня, показують, чому українцям так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною, Норвегія передасть Україні цієї осені повну батарею протиповітряної оборони IRIS-T», — зауважив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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Ця передача IRIS-T буде профінансована у межах норвезької програми «Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine».