Плавець Юрій Шенгур здобув шосту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024 у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7.

У цьому ж запливі українець Андрій Трусов виборов "срібло".

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Плавці збірної України здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 - що відомо

Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини.

Трусов посів четверте місце у відборі.

Українець Євгеній Богодайко на перших 50-метрах у фіналі йшов третім, але не зміг втримати позицію та став шостим у заліку.

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У вирішальному запливі Юрій Шенгур фінішував за 1:09.51 хвилину. Цього вистачило, щоб завоювати дебютне "золото" Паралімпійських ігор.

Натомість Трусов покращив час на понад 4 секунди та виборов "срібло".

Україна завоювала п'яте золото на Паралімпіаді-2024 - подробиці

Український бігун Ігор Цвєтов 3 вересня став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. У фіналі забігу на 100-метрівці у класі Т35 Цвєтов здобув золото, випередивши двох "нейтральних" представників.