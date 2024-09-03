Український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Це третє золото українця у кар'єрі на Паралімпіадах.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українець став чемпіоном Паралімпіади-2024 - подробиці

У фіналі забігу на 100-метрівці у класі Т35 Цвєтов випередив двох "нейтральних" представників.

Українець пробіг дистанцію за 11.43 секунди, встановивши особистий рекорд.

Ще один український бігун, Іван Тетюхін, дебютував на Паралімпіаді в Парижі з шостим часом — 12.07 секунди.

Advertisement

Результати Паралімпіади-2024. Біг на 100 метрів (клас T23):

Ігор Цвєтов (Україна) — 11.43 секунди

Артем Калашян — 11.70 секунди

Дмитрій Сафронов — 11.79 секунди

Україна виборола четверте золото на Паралімпіаді-2024

Денис Остапченко 2 вересня здобув «золото» у плаванні на 50 метрів на спині у класі S3. У цьому ж запливі українець Сергій Паламарчук здобув бронзу.