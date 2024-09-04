В умовах війни та економічної нестабільності Україна стикається з багатьма викликами, але також відкриває нові можливості для розвитку. У цьому інтерв'ю Олександр Кацуба, ІТ-інвестор та підприємець, розповідає про сучасні економічні тенденції, перспективи інвестицій, проблеми бізнесу та майбутнє енергетичного сектору країни.

Олександре, як ви оцінюєте поточний стан економіки України в умовах війни?

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Олександр Кацуба: Стан економіки України зараз можна описати як наслідок складних і екстремальних умов, що вплинули на всі основні сфери. Війна призвела до значних втрат у промисловості, аграрному секторі, сфері послуг, а також до зниження рівня життя населення. Зараз економіка працює в умовах високого тиску, коли підприємства змушені адаптуватися до нових реалій: перебої з постачанням, порушення логістичних ланцюгів та зростання цін на енергоносії.

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Однак, не дивлячись на складнощі, я бачу стійкість української економіки. Наприклад, незважаючи на руйнування, багато підприємств зуміли перенести свої виробничі потужності в безпечні регіони та продовжують працювати. Також варто відзначити аграрний сектор, який, незважаючи на всі труднощі, залишається основним джерелом валютних надходжень у країну. Підтримка з боку міжнародних партнерів, як фінансова, так і технічна, відіграє вирішальну роль у стабілізації економічної ситуації.

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Які можливості для інвестицій ви бачите в Україні на сьогоднішній день?

Олександр Кацуба: Інвестиційні можливості в Україні зараз пов'язані з високим ризиком, але це не означає, що їх немає. Навпаки, криза завжди відкриває нові можливості для тих, хто готовий ризикувати. Сьогодні, як ніколи, перспективними є інвестиції у відбудову інфраструктури, яку було зруйновано під час воєнних дій. Це стосується як транспортної інфраструктури, так і енергетичної. Особливо перспективним є сектор відновлюваної енергетики. Враховуючи, що Україна має значний потенціал у виробництві сонячної та вітрової енергії, цей напрямок може стати ключовим для майбутнього розвитку економіки.

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Крім того, сектор IT залишається дуже привабливим. Українські IT-фахівці відомі своєю високою кваліфікацією, і попит на їхні послуги тільки зростає. Інвестори також можуть розглядати можливість вкладення коштів у агропромисловий комплекс, який, незважаючи на всі труднощі, залишається одним із найсильніших секторів української економіки.

Чи можете ви детальніше розповісти про стан енергетичного сектору в Україні та його перспективи?

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Олександр Кацуба: Енергетичний сектор є одним із ключових для економічної стабільності України. На жаль, під час війни цей сектор зазнав значних збитків. Руйнування енергетичної інфраструктури, включаючи електростанції, лінії електропередач та газопроводи, створюють додаткові виклики для економіки. Проте, я впевнений, що саме цей сектор може стати рушійною силою для відновлення країни.

Перспективи енергетики в Україні пов'язані з розвитком відновлювальних джерел енергії. Наразі світ рухається у напрямку декарбонізації, і Україна має всі можливості для того, щоб стати лідером у виробництві зеленої енергії. Вітрові та сонячні станції вже зараз демонструють свою ефективність, а після завершення війни ми зможемо побачити ще більший ріст інвестицій у цей сектор. Крім того, розвиток зеленої енергетики дозволить Україні інтегруватися до європейської енергетичної системи, що відкриє нові можливості для експорту електроенергії.

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Також важливо зазначити роль державної підтримки в розвитку енергетичного сектору. Інвестори потребують гарантій, що їхні вкладення будуть захищені, а держава зможе забезпечити стабільність енергетичного ринку. Тут важлива співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, які можуть надати необхідне фінансування та експертизу для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як ви вважаєте, які головні виклики стоять перед українським бізнесом сьогодні?

Олександр Кацуба: Український бізнес сьогодні стикається з безпрецедентними викликами. Війна створила умови, у яких виживання компаній залежить від їхньої здатності швидко адаптуватися до нових умов. Перш за все, це пов'язано з фізичними ризиками – руйнуванням виробничих потужностей, логістичними проблемами та перебоями у постачанні сировини. Багато підприємств змушені були евакуюватися з зони бойових дій, що призвело до втрат і зменшення виробництва.

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Крім того, невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації створює додатковий тиск на бізнес. Підприємці повинні мати план "Б" на випадок загострення конфлікту або нових викликів, таких як економічні санкції чи погіршення економічної ситуації. Важливим питанням є доступ до фінансування. В умовах війни банки стали більш обережними у наданні кредитів, що створює додаткові труднощі для бізнесу, особливо для малого та середнього.

Утім, навіть у таких умовах український бізнес демонструє високу стійкість і здатність до інновацій. Багато компаній почали переорієнтовувати свої виробничі процеси, освоювати нові ринки та впроваджувати нові технології. Деякі підприємства навіть знайшли можливості для зростання, наприклад, експортувати продукцію до країн, які раніше не розглядалися як потенційні ринки.

Що, на вашу думку, необхідно зробити, щоб підтримати український бізнес у цей складний час?

Олександр Кацуба: Державна підтримка має бути пріоритетом. Це стосується як податкових пільг для підприємств, які постраждали від війни, так і створення спеціальних програм фінансування для малого та середнього бізнесу. Важливим аспектом є забезпечення правової стабільності та захисту інвестицій, щоб бізнесмени мали впевненість у своїх вкладеннях.

Ще один ключовий аспект – це міжнародна підтримка. Україні необхідно співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб забезпечити доступ до фінансових ресурсів та експертизи. Грантові програми, кредити з низькими відсотками, технічна допомога – все це може відіграти вирішальну роль у відновленні економіки.

Зрештою, важливо підтримувати дух підприємництва. Українці завжди були творчими та наполегливими, і сьогодні ці якості потрібні як ніколи. Інновації, гнучкість та готовність до змін – ось що допоможе українському бізнесу не тільки вижити, але й знайти нові можливості для зростання навіть у найскладніших умовах.