Європейський Союз заявив про намір нарощувати військову допомогу Україні через удар по Полтаві 3 вересня, повідомили в Європейській службі зовнішніх дій.

ЄС посилить військову допомогу Україні після трагедії в Полтаві

"Це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить намір Росії продовжувати свою жорстоку війну проти України та її народу, намагаючись завдати якомога більших втрат та завдати масштабних руйнувань", − наголосили в заяві.

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У ЄС додали, що вже протягом двох із половиною років Росія тероризує населення України невибірковими комбінованими ударами й обстрілами по всій території України, переважно по цивільних цілях:

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"Це лише підкреслює, що Україна відповідно до свого законного права на самооборону згідно з Хартією ООН має бути здатною ефективно відбивати такі ганебні атаки, що здійснюються з військових платформ у Росії, та відкинути агресора".

Більше по темі Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене росіянами житло Це перший транш Банку розвитку Ради Європи в межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".

ЄС наголосив на відданості нарощуванню військових постачань, зокрема систем протиповітряного захисту та боєприпасів до них, які дозволять зміцнити самооборону, врятують життя й сприятимуть зменшенню масштабів руйнувань.

Джо Байден засудив ракетну атаку РФ на Полтаву і наголосив на підтримці України

Президент США Джо Байден засудив ракетну атаку на Полтаву й наголосив, що Росія не переможе у цій війні, повідомили в Білому домі.

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"Я найрішучішим чином засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно", – заявив Байден.

Він наголосив, що у війні "переможе народ України". Він також додав, що Штати й надалі підтримуватимуть українців, зокрема надаючи їм системи протиповітряної оборони та інші можливості, необхідні для захисту країни.

Росія завдала ракетного удару по Полтаві: загиблих 53, поранених майже 300

Російська армія завдала удару по Полтаві у вівторок, 3 вересня. Як повідомив Президент України, відомо про влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку.

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4 вересня о 10:56 у МВС України повідомили, що внаслідок атаки постраждали 298 осіб.

А о 10:35 Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через російський ракетний удар постраждала 271 людина, врятовані 25 людей, 11 з яких були деблоковані з-під завалів.

Водночас загинули 53 людини, а ще до 5 могли залишатися під завалами.