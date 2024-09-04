У Звягелі на Житомирщині для ветеранів створять два хаби коштом міжнародних партнерів, повідомив Укрінформ, цитуючи мера міста Миколу Боровця.

Хаби для ветеранів у Звягелі

Завдяки допомозі японських партнерів громада облаштовує ветеранський родинний хаб, який планується добудувати до кінця року. За підтримки ПРООН за 800 тис. доларів там створять сучасний ветеранський хаб, де буде, зокрема, і бізнес-хаб.

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"22 лютого 2022 року ми затвердили на сесії комплексну програму підтримки ветеранів війни. Оновили її у 2024 році з урахуванням досвіду та нових викликів. Ця програма передбачає реабілітацію, соціальну підтримку, професійну адаптацію та зміну роботи, національно-патріотичне виховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих", − додав Боровець.

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Скільки жителів Звягельської громади зараз у ЗСУ

"У територіальній громаді – 62 тисячі населення, а близько 12 тисяч людей тепер – на війні. Загалом тих, хто вже повернувся з війни і нині проходить службу, в нас майже 15 тисяч. Найбільша біда, що ми втратили понад 220 героїв", − сказав міський голова.

Він додав, що в усіх галузях наразі є дефіцит працівників. Найбільше потерпає виробнича галузь – зокрема, машинобудівний завод, меблеві фабрики, хлібозавод, сільськогосподарські підприємства, швейна фабрика. Страждає, за його словами, і будівельна галузь.

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"У зв’язку з новим законом про мобілізацію у бронюванні є перегини, за якими багато хто ховається. У громаді відомі випадки, коли люди прикрилися бронюванням на підприємствах, де вони ніколи не працювали. Мені дуже не хочеться, щоб цим зловживали. Уряду треба розібратися у системі бронювання", − наголосив Боровець.

Скільки коштів Звягельська громада спрямувала на ЗСУ

За 2022–2023 роки громада спрямувала близько 600 млн гривень на потреби оборони.

На потреби військовослужбовців залишилося тільки 10% коштів місцевого бюджету, однак у 2024 році міська територіальна громада виділила на ЗСУ 70,4 млн гривень.

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"Ми далі це робимо, знімаючи гроші з інших галузей. Ми жодного разу не залишили незакритими чи нерозглянутими потреби військових", − пояснив Боровець.

Кабмін призначив нового заступника міністра у справах ветеранів

23 серпня Кабінет міністрів призначив Павла Бортнікова заступником міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міністерство оборони створило управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією у мирне життя.

Наступний крок Міноборони з іншими міністерствами полягає у роботі над застосунком "Ветеран+", а 5 серпня міністерство у справах ветеранів запустило для ветеранів е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування.