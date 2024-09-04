Народного депутата України Олександра Дубінського викрили на ще одному сприянні в незаконному перетині кордону, повідомили в Офісі генпрокурора.

Олександра Дубінського викрили на організації незаконного перетину держкордону

Генпрокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинене повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Про підозру також повідомили експомічника нардепа, який працює головою громадської організації.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У серпні 2022 року Дубінський разом із іншими особами організував схему переправлення громадян призовного віку за кордон через систему "Шлях".

Дубінський забезпечив незаконний виїзд до Молдови брата своєї цивільної дружини, надавши як підставу для перетину держкордону виписку з розпорядження Київської ОВА та видавши його за водія, який нібито здійснює перевезення для потреб Сил оборони.

Дозвіл отримали на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої громадської організації. Його родич працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для ЗСУ не здійснював і повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Advertisement

У 2023 році Дубінський у той самий спосіб організував незаконний виїзд цієї ж особи за кордон як "водія волонтера".

Так родич Дубінського повторно скористався розробленою схемою, виїхав з України й більше не повертався.