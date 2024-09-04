У Збройних силах України автоматизують усі процеси, пов'язані з обліком особового складу, за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Імпульс”.

Паперові документи будуть замінені на електронні, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Система "Імпульс" у ЗСУ − що відомо

За дорученням Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського управління інноваційної діяльності ЗСУ продовжує впровадження новітніх технологій в українській армії.

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У рамках поетапної цифрової трансформації ЗСУ військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень розробили інформаційно-комунікаційну систему “Імпульс”.

Вона покликана автоматизувати всі процедури, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу.

У повідомленні зазначається, що “Імпульс” значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

Зокрема, складні паперові документи будуть замінені на прості електронні.

"Впровадження “Імпульсу” відбувається у повній взаємодії з напрацюваннями змін до наказу Міністерства оборони України № 280 “Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України”", − зазначили у Генштабі.

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ЗСУ поступово вибудовують масштабну цифрову екосистему, невіддільною частиною якої стане “Імпульс”. Вже зараз триває робота над впровадженням відповідного мобільного застосунку.

У Генштабі наголосили, що невдовзі армія отримає доступну та прозору систему управління персоналом на всіх рівнях.

В Україні офіційно запустили новий застосунок “Армія+” - подробиці

8 серпня Президент Володимир Зеленський під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".

Застосунок покликаний звільнити українську армію від паперової роботи. Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.

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Менш ніж за добу додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.

Більш детально про застосунок та церемонію читайте у матеріалі журналістки Kyiv Post.