За словами Железняка, 124 з 233 народних обранців із фракції "Слуга народу" проголосували "за".

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Верховна Рада України не підтримала відкликання народної депутатки Мар‘яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки.

Хто така Мар‘яна Безугла − що відомо

Мар'яна Володимирівна Безугла − українська політична діячка, народна депутатка України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Вона є авторкою ззаконопроєкту № 7351, який надавав право командирам самостійно убивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин.

Advertisement

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

17 липня Безугла написала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга народу".

23 липня члени регламентного комітету Верховної Ради зірвали кворум під час голосування за виключення нардепки з комітету з питань нацбезпеки. Розгляд питання зірвали народні депутати від фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Андрій Кострійчук, а також депутат від "Платформа за життя та мир" Михайло Папієв.

Advertisement

30 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував різноманітні чутки навколо катастрофи F-16, які поширювала народна депутатка Мар’яна Безугла. Крім усього іншого, вона здивувалася тому, що командування ПС не коментувало цю подію.