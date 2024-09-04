Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24.

У межах цієї угоди передбачене постачання на суму 47 млн грн, повідомили у пресслужбі Міноборони.

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За кошти, зібрані через United24, закуплять боєприпаси - подробиці

«Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії коштом нових джерел фінансування», – заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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У травні 2024 року уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.

За погодженням з Міноборони кошти можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

«Зі свого боку ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для ЗСУ», — зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

United24: що відомо

United24 - це ініціатива для збору благодійних внесків на підтримку України.

Серед амбасадорів платформи - актори та режисери, музиканти, науковці та спортсмени.

Платформу представляють футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, тенісистка Еліна Світоліна, боксер Олександр Усик, історик Тімоті Снайдер, сценарист Лієв Шрайбер, співачка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons та актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у «Зоряних війнах».

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Завдяки амбасадорам платформа закриває потужні благодійні збори та тримає Україну у фокусі уваги міжнародної спільноти.