Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей, цитує Bloomberg канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Україна отримає ще 17 систем ППО IRIS-T - що відомо

Під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

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Канцлер зазначив, що закупівля для Бундесверу шести систем IRIS-T відіграватиме основну роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони "Небесний щит".

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Також Шольц заявив про замовлення 17 систем IRIS-T для України.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", - додав німецький посадовець.

Неназваний чиновник в уряді Німеччини розповів Bloomberg, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Німеччина у співпраці з Норвегією передасть Україні батарею IRIS-T - подробиці

Країни передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.

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«Жорстокі атаки, які ми бачили цього тижня, показують, чому українцям так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною, Норвегія передасть Україні цієї осені повну батарею протиповітряної оборони IRIS-T», — зауважив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьорре.

Ця передача IRIS-T буде профінансована у межах норвезької програми «Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine».