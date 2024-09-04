У Сполучених Штатах Америки у Іст-Гемптоні відбувся особливий захід, організований галереєю «Мрія», який зібрав 1,3 мільйона гривень на підтримку дітей, постраждалих від війни в Україні.

Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу через організацію BlueCheck Ukraine, співзасновником якої є Лієв Шрайбер.

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Д​іяльність організації підтримують колишні лідери «Лікарів без кордонів», режисери та соціальні підприємці.

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Фото: Dinara Khairova

Гості заходу насолоджувалися різноманітною колекцією мистецтва,у якій, зокрема, були представлені роботи українських митців з галереї «Мрія» та Rukh art Hub, а також приватні експонатами Скотта Бакстера.

Серед виставлених творів були шедеври таких відомих художників, як Уорхол, Роден і Далі.

Під час заходу модельєрка і зірка Netflix шоу «My Unorthodox life» Джулії Гаарт розповіла про свій досвід доставки машин швидкої допомоги до Бахмута та наголосила на важливості підтримки боротьби України за свободу.

«Існують моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце має більший сенс», — зазначила Гаарт. «Боротьба, яка сьогодні відбувається в Україні, — це битва за свободу, і наш обов'язок — стояти з ними!», - зазначила Гаарт.

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Вона також придбала першу картину вечора — «У розквіті №6» від сучасної художниці Даші С. Кандінської, яка народилася в Києві, а зараз проживає у Швейцарії і є нащадком династії Кандінських.

Лієв Шрайбер звернувся до гостей із подякою, відзначивши важливу підтримку, надану заходом.

«Оскільки Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на існування — виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями», - наголосив Шрайбер.

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Гості вшанували всіх загиблих дітей України хвилиною мовчання.

Під час заходу також виступили джаз-бенд Фіми Чупахіна, український піаніст, номінований на музичну премію Aprize за найкращий український музичний реліз року, діджей і модель Анастасія Бондаренко.

Як зазначили організатори, зібрані кошти допоможуть дітям і їхнім родинам отримати необхідну підтримку в ці важкі часи, підкреслюючи значення таких подій у зміцненні української культури та гуманітарних ініціатив.