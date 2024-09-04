Плавець Ярослав Денисенко здобув десяту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024 у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

У цьому ж запливі українець Максим Веракса виборов "срібло".

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Плавці збірної України вкотре здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 - що відомо

Ярослав Денисенко виборов перемогу завдяки ривку на завершальному з двох басейнів.

Українець виплив з четвертого місця на перше із результатом 53.11 секунди.

Максим Веракса на 0.53 секунди поступився партнерові по збірній, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції.

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Третій українець у фіналі Ілля Яременко фінішував на сьомій сходинці із результатом 54.63 секунди.

Паралімпіада-2024. Плавання вільним стилем (100 м, клас S12)

Ярослав Денисенко (Україна) 53.11 секунди

Максим Веракса (Україна) 53.64

Раман Салей (Азербайджан) 53.65

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