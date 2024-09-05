У середу The Financial Times написала, що російський Центробанк прогнозує падіння ВВП Росії приблизно на 4% в найближчі роки через брак робочої сили і Західні санкції.
Приблизно такий прогноз дав і Міжнародний валютний фонд на основі цифр, які показують, що споживацький попит і витрати бюджету вже випереджають пропозицію більшості товарів.
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Центробанк Росії прогнозує, що темпи економічного зростання знизяться з нинішніх 4% до 0,5–1,5% у 2025 році і до 1–2% у 2026-му.
Минулого тижня заступник голови російського Центробанку Алєксєй Заботкін сказав на пресконференції, що виробничі потужності й трудові ресурси Росії вже «практично повністю використані». «Темпи розширення економіки стримуються санкціями і фізичними обмеженнями на випуск засобів виробництва, з коефіцієнтом використання близьким до 80%».
Війська РФ вдарили по колоні зерновозів на Сумщині
Як зауважують московські економісти, після року зростання на межі «перегріву» ринок праці опинився на межі кризи через втрату майже мільйона росіян, які виїхали з країни, і призов у армію понад мільйона працездатних чоловіків. До того ж, санкційні бар’єри в платежах і логістиці призвели до зниження імпорту товарів, що ще більше сповільнило темпи виробництва.
У першому кварталі цього року номінальна зарплатня в Росії зросла на 19,2%. Російські підприємства змушені підвищувати зарплатню, щоб залучити чи втримати працівників на тлі зростання дефіциту робочої сили, особливо у секторі виробництва.
Цього тижня Москва випустила дуже показову рекламу, пропонуючи тим, хто підпише контракт на військову службу, зарплатню розміром до 4,5 тис. доларів на місяць, а ще одноразову виплату 2,3 млн рублів ($24,000).
Минулого місяця Вашингтон ввів нові жорсткі санкції проти Росії. Вони мають закрити лазівки, через які її воєнна машина отримує компоненти.
Адміністрація Байдена взялася за російські ЗМІ через їхнє втручання у виборчий процес у США
У середу адміністрація президента США Джо Байдена через Міністерство фінансів наклала додаткові санкції на Росію, а саме на контрольовані Москвою ЗМІ, які поширюють дезінформацію перед президентськими виборами у США в листопаді.
Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд висунув звинувачення проти двох співробітників державного телеканалу RT (Russia Today) і наклав санкції на кількох його керівників. Ці двоє співробітників звинувачуються у втручанні у вибори, а саме в тому, що платили мільйони доларів інфлюенсерам соцмереж за поширення кремлівської інформації.
«Ми не будемо терпіти спроби авторитарних режимів експлуатувати нашу демократичну систему врядування, – заявив Ґарланд на зустрічі зі співробітниками спеціального відділу Міністерства юстиції, що займається загрозами, пов’язаними з виборами. – Ми будемо невпинно і нещадно зривати спроби Росії, Ірану, Китаю чи будь-якого іншого зловмисника втрутитись у наші вибори».
Як повідомила агенція Франс Пресс (AFP), санкції накладені на 10 фізичних і двох юридичних осіб, серед них – на головну редакторку RT Маргариту Симоньян і двох її заступників – Єлизавету Бродську і Антона Анісімова. Мінфін називає Симоньян «центральною фігурою в зловмисних діях уряду Росії», а Бродську – безпосередньо підзвітною президенту Путіну та урядовцям».
Двом співробітникам RT – Константіну Калашнікову і Єлені Афанасьєвій – висунуті звинувачення у відмиванні грошей і порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів. За словами Ґарланда, вони перевели близько 10 мільйонів доларів на рахунки компанії зі штаб-квартирою в штаті Теннессі, яка використовувала інфлюенсерів соцмереж «для створення і поширення на американську аудиторію контенту з прихованими меседжами російського уряду».
Ґарланд наголосив, що такий пропагандистський контент «Кремль створює з метою зменшення міжнародної підтримки України, просування проросійської політики та інтересів і впливу на виборців у Сполучених Штатах».
В обвинувальному висновку окремо вказано, що жоден із інфлюенсерів не визнав, що за контент (поширений в Instagram, TikTok, YouTube і X) платив Кремль, і що вони діяли в інтересах уряду іншої країни.
RT видав глузливу заяву: «В житті є три неминучі речі: смерть, податки й американські вибори».
Рятувальники досі розбирають завали будівлі навчального закладу в Полтаві, під якими, можливо, ще залишаються 13 людей
У Полтаві рятувальники досі розбирають завали будівлі військової академії, в якій від російського ракетного удару у вівторок загинуло більше 50 людей і більше 270 були поранені.
«Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. На даний час із місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття", – повідомила Суспільному речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, додавши, що кількість жертв зросла з 51 до 53.
За її словами, з-під завалів дістали тіла 22 загиблих.
У середу – перший день триденної жалоби за загиблими в Полтаві – російські ракети вбили сімох людей, у тому числі трьох дітей, у Львові.
Rescuers in Lviv have recovered the body of a 9-year-old girl from beneath the rubble.— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) September 4, 2024
The world needs to witness this tragedy.#LetUkraineStrikeBack pic.twitter.com/bfAkLTMTA1
А на Сумщині в результаті російських ударів були поранені семеро мирних мешканців. Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, у середу Росія завдала по області 52 ударів, у тому числі з використанням керованих авіабомб і реактивної системи залпового вогню.
Державна агенція Укрінформ повідомила про 149 вибухів на території Сумської області.