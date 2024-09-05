У середу The Financial Times написала, що російський Центробанк прогнозує падіння ВВП Росії приблизно на 4% в найближчі роки через брак робочої сили і Західні санкції.

Приблизно такий прогноз дав і Міжнародний валютний фонд на основі цифр, які показують, що споживацький попит і витрати бюджету вже випереджають пропозицію більшості товарів.

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Центробанк Росії прогнозує, що темпи економічного зростання знизяться з нинішніх 4% до 0,5–1,5% у 2025 році і до 1–2% у 2026-му.

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Минулого тижня заступник голови російського Центробанку Алєксєй Заботкін сказав на пресконференції, що виробничі потужності й трудові ресурси Росії вже «практично повністю використані». «Темпи розширення економіки стримуються санкціями і фізичними обмеженнями на випуск засобів виробництва, з коефіцієнтом використання близьким до 80%».

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Як зауважують московські економісти, після року зростання на межі «перегріву» ринок праці опинився на межі кризи через втрату майже мільйона росіян, які виїхали з країни, і призов у армію понад мільйона працездатних чоловіків. До того ж, санкційні бар’єри в платежах і логістиці призвели до зниження імпорту товарів, що ще більше сповільнило темпи виробництва.

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У першому кварталі цього року номінальна зарплатня в Росії зросла на 19,2%. Російські підприємства змушені підвищувати зарплатню, щоб залучити чи втримати працівників на тлі зростання дефіциту робочої сили, особливо у секторі виробництва.

Цього тижня Москва випустила дуже показову рекламу, пропонуючи тим, хто підпише контракт на військову службу, зарплатню розміром до 4,5 тис. доларів на місяць, а ще одноразову виплату 2,3 млн рублів ($24,000).

Минулого місяця Вашингтон ввів нові жорсткі санкції проти Росії. Вони мають закрити лазівки, через які її воєнна машина отримує компоненти.

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Адміністрація Байдена взялася за російські ЗМІ через їхнє втручання у виборчий процес у США

У середу адміністрація президента США Джо Байдена через Міністерство фінансів наклала додаткові санкції на Росію, а саме на контрольовані Москвою ЗМІ, які поширюють дезінформацію перед президентськими виборами у США в листопаді.

Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд висунув звинувачення проти двох співробітників державного телеканалу RT (Russia Today) і наклав санкції на кількох його керівників. Ці двоє співробітників звинувачуються у втручанні у вибори, а саме в тому, що платили мільйони доларів інфлюенсерам соцмереж за поширення кремлівської інформації.

«Ми не будемо терпіти спроби авторитарних режимів експлуатувати нашу демократичну систему врядування, – заявив Ґарланд на зустрічі зі співробітниками спеціального відділу Міністерства юстиції, що займається загрозами, пов’язаними з виборами. – Ми будемо невпинно і нещадно зривати спроби Росії, Ірану, Китаю чи будь-якого іншого зловмисника втрутитись у наші вибори».

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Як повідомила агенція Франс Пресс (AFP), санкції накладені на 10 фізичних і двох юридичних осіб, серед них – на головну редакторку RT Маргариту Симоньян і двох її заступників – Єлизавету Бродську і Антона Анісімова. Мінфін називає Симоньян «центральною фігурою в зловмисних діях уряду Росії», а Бродську – безпосередньо підзвітною президенту Путіну та урядовцям».

Двом співробітникам RT – Константіну Калашнікову і Єлені Афанасьєвій – висунуті звинувачення у відмиванні грошей і порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів. За словами Ґарланда, вони перевели близько 10 мільйонів доларів на рахунки компанії зі штаб-квартирою в штаті Теннессі, яка використовувала інфлюенсерів соцмереж «для створення і поширення на американську аудиторію контенту з прихованими меседжами російського уряду».

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Ґарланд наголосив, що такий пропагандистський контент «Кремль створює з метою зменшення міжнародної підтримки України, просування проросійської політики та інтересів і впливу на виборців у Сполучених Штатах».

В обвинувальному висновку окремо вказано, що жоден із інфлюенсерів не визнав, що за контент (поширений в Instagram, TikTok, YouTube і X) платив Кремль, і що вони діяли в інтересах уряду іншої країни.

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RT видав глузливу заяву: «В житті є три неминучі речі: смерть, податки й американські вибори».

Рятувальники досі розбирають завали будівлі навчального закладу в Полтаві, під якими, можливо, ще залишаються 13 людей

У Полтаві рятувальники досі розбирають завали будівлі військової академії, в якій від російського ракетного удару у вівторок загинуло більше 50 людей і більше 270 були поранені.

«Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. На даний час із місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття", – повідомила Суспільному речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, додавши, що кількість жертв зросла з 51 до 53.

За її словами, з-під завалів дістали тіла 22 загиблих.

У середу – перший день триденної жалоби за загиблими в Полтаві – російські ракети вбили сімох людей, у тому числі трьох дітей, у Львові.