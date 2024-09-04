Операція України у Курській області продовжує бути найбільшим джерелом для поповнення обмінного фонду. Абсолютно всі визначені завдання Курської операції реалізовуються.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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Ситуація у Курській області 3 вересня - подробиці
"Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області.
І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються", - сказав він і подякував кожному залученому військовому.
Зеленський наголосив, що "станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку".
Також президент поінформував, що була продовжена евакуація українців з Близького Сходу, з Лівану. За його словами, 11 дітей та 14 дорослих вже у безпеці.
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"Усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутися до наших дипломатичних установ на Близькому Сході й отримати все необхідне, всю допомогу та все сприяння", - сказав Зеленський.
Операція ЗСУ у Курській області - що варто знати
6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.
Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.
Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 27 серпня, як повідомляв Kyiv Post раніше.
"Рішення про початок наступу в напрямку Курська було прийнято для створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Російської Федерації та захисту цивільних об'єктів у Сумській області", — пояснив Сирський.
Звітуючи про хід операції, Сирський зазначив, що сили Києва зараз контролюють 1 294 квадратних кілометри (майже 500 квадратних миль) та 100 населених пунктів у прикордонній з Росією Курській області.
Одним із ключових завдань Курської наступальної операції, за словами Сирського, було відволікання російських резервів від інших важливих напрямків. На даний момент близько 30 000 російських військових були переміщені з різних напрямків, переважно з півдня, щоб посилити свої позиції в Курську.