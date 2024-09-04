Операція України у Курській області продовжує бути найбільшим джерелом для поповнення обмінного фонду. Абсолютно всі визначені завдання Курської операції реалізовуються.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Ситуація у Курській області 3 вересня - подробиці

"Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області.

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І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються", - сказав він і подякував кожному залученому військовому.

Зеленський наголосив, що "станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку".

Також президент поінформував, що була продовжена евакуація українців з Близького Сходу, з Лівану. За його словами, 11 дітей та 14 дорослих вже у безпеці.

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"Усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутися до наших дипломатичних установ на Близькому Сході й отримати все необхідне, всю допомогу та все сприяння", - сказав Зеленський.