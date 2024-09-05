Під час засідання 4 вересня, в якому брав участь Президент України Володимир Зеленський, був сформований список кандидатів на посади міністрів.
Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Хто очолить міністерства після кадрових змін у Кабміні та Офісі президента
Наразі пропонуються такі кандидатури:
- Міністерство закордонних справ − Андрій Сибіга.
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості − Герман Сметанін.
- Міністерство у справах ветеранів − Наталія Калмикова.
- Об'єднані Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України − Олексій Кулеба.
- Міністерство молоді та спорту − Матвій Бідний.
- Міністерство аграрної політики та продовольства − Віталій Коваль.
- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів − Світлана Гринчук.
- Міністерство юстиції − Ольга Стефанішина.
- Міністерство культури та інформаційної політики України − Микола Точицький.
- Заступники голови Офісу президента − Ірина Верещук, Олександр Камишін.
Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що треба знати
Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.
4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.
Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.
2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.