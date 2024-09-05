Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Під час засідання 4 вересня, в якому брав участь Президент України Володимир Зеленський, був сформований список кандидатів на посади міністрів.

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що треба знати

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Advertisement

3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.