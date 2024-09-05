Музикально-літературні вихідні та багато подій для власників пухнастих улюбленців — ось що чекає вас в Києві цими вихідними. Для гостей і мешканців столиці є широкий вибір активностей на будь-який смак: традиційні виступи улюблених виконавців та пивний фестиваль в V`yava, книжковий фестиваль KyivBookFest, маркет їжі Кураж. Jazz та неймовірний Веган Вікенд.

Cheev та Garden Beer Weekend у V`yava

Представник молодої генерації музикантів Cheev, він же Влад Чижиков, відомий за своїми нашумівшими хітами "Гарно так" та "Мрієшся", виступить з концертом в V`yava 6 вересня. Влад Чижиков вперше засвітився на сцені шоу-проєкту "Голос Країни", а у 2021 році випустив свій дебютний українськомовний альбом Drama.

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Окрім того, 7-8 вересня на локації V`yava відбудеться Garden Beer Weekend. На заході презентують 15 крафтових пивоварень, що продаватимуть понад 150 сортів пива в зеленому саду. Цієї осені вас чекає 2 дні незабутнього пивного лекторію від провідних експертів та українських пивоварів — все що ви ще не знали про пиво, ви дізнаєтесь саме тут!

Відвідувачі також зможуть скуштувати різноманітні смачні страви та відвідати 2 сцени, де виступатимуть відомі музиканти й DJ.

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Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: V`yava в Саду Бажань на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 6 вересня о 18:00, 7-8 вересня з 13:00

KyivBookFest

Великий книжковий фестиваль KyivBookFest цьогоріч представить понад 130 учасників. Подія відбудеться у вересні 2024 року й розпочне період осінніх книжкових івентів. Такі фестивалі позитивно впливають на розвиток української мови, сприяють залученню підлітків та дітей до читання.

Протягом KyivBookFest відбудеться не лише книжковий ярмарок, а й інші супутні події. Тут відбудуться лекторії з передовими українськими видавництвами й авторами, до панелі дискусій запрошені відомі книжкові блогери та лідери думок. Відвідувачі зможуть потрапити на автограф-сесії з улюбленими авторами, презентації новинок та поетичні читання.

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Цьогорічний KyivBookFest також має різноманітну програму для дітей, що не дасть їм засумувати. А для дорослих будуть ще музичні виступи від резидентів Культурного Десанту Orchestra 59 і Remez, "Братів Гадюкіних" і етнорок гурту "Вій".

Повна програма за посиланням.

Ціна: на частину подій вхід вільний, на частину – донат

Де: Pochayna Event Hall, Gorodok Gallery

Коли: 6-8 вересня з 11:00

Благодійний Кураж. Jazz

Кураж збирає на Фонд "Повернись Живим" та організовує неймовірний Jazz вікенд. Ви зможете побачити таких митців як Yevhenii Dubovyk Project, Денніс Аду, Yevhen Puhachov Quartet, Hyphen Dash Band, також відбудеться музичний перформанс від Андрія Бармалія та Олександра Явдика.

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У зоні лекторіїв вперше виступатимуть Володимир Завадюк та Акім Галімов. Встигніть відвідати останній теплий та затишний Кураж, який вже осінній, але ще й трохи літній. На гостей також чекатиме ретельно відібрана барахолка українських брендів, портрети за донат та тату-корнер.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Garage на вулиці Межигірська, 82

Коли: 7-8 вересня з 11:00

Гурт Nazva та комікиня Лана Чубаха на pet-friendly маркеті у Squat

Артпростір Squat, де весь час проходять якісь неймовірні концерти, події та презентації, цього разу запрошує на благодійний pet-friendly маркет. Завітайте, й ви знайдете тут безліч корисних дрібничок для свого улюбленця, які можна буде приміряти. Окрім цього, вашим пухнастикам запропонують різноманітні смаколики, а для вас — у доступі бар закладу з різними смаколиками.

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На заході виступатиме комікеса Лана Чубаха, яка сама є власницею чудового песика та може багато жартувати про життя з тваринкою. Щодо виконавців, то музичними гостями вечора стануть Alice Change та гурт Nazva.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 7 вересня з 11:00

Фестиваль PesDay

Найцікавіша подія для всіх власників пухнастиків, адже на домашніх улюбленців тут чекає червона доріжка, вільний вигул з басейном, джакузі та пісочницями з гірками. Справжня SPA зона тільки для ваших песиків, мами й тати зможуть відвести "дитину" бавитися з друзями на цілий день. Окрім цього, на песиків чекає неймовірно естетичний бранч, креативні фотозони та pes-шопінг.

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Мамам і татам хвостатих відвідувачів теж буде чим зайнятися, наприклад, випити кави й завітати у зону BBQ. Можна буде також послухати наживо виступи топових стендап-коміків, почілити у лаунж-зоні та послухати лекції від заводчиків.

Ціна: до 6 вересня – 150 гривень, з 7 вересня – 300 грн. Квитки.

Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А

Коли: 7-8 вересня з 12:00

Веган Вікенд

Громадська організація "Кожна Тварина" була заснована у 2019 році з метою популяризації веганства та формування руху за права всіх тварин. Вони час від часу влаштовують освітні події, вуличні акції, благодійні фестивалі та заохочують веганів ставати активістами.

На фестивалі Веган Вікенд вас очікує маркет, тату за донат та лекторій. Буде також зона розваг з настільним тенісом, показ фільмів, музичні виступи та симулятор польоту на дроні. Благодійні аукціони проведуть відомі коміки Антон Тимошенко та Василь Байдак.

Мета події - зібрати мільйон гривень на ЗСУ. Всі зібрані кошти з квитків, їжі, усіх інших локацій фестивалю йдуть на збір.

Ціна: 250-2000 грн. Квитки.

Де: Community Café + Community Garden, Кирилівська, 41

Коли: 7-8 вересня з 14:00

Otoy та Юля Юріна у Куренях

Просто неба, у найатмосфернішій концертній локації Києва Курені, 8 вересня виступатимуть легендарні Otoy та Юля Юріна. Ви почуєте відомі пісні Otoy: "Пащека", "Судоми", "Шукали вчора". Будуть представлені такі хіти від Юлі Юріної: "Каменярі","Голубочки", "Хто ти такий", "Візьми свої слова назад", "Ядерне літо".

OTOY - це відомий український реп-виконавець, який неодноразово був запрошений на великі сцени європейських фестивалів. У своїй творчості артист висловлює власну громадську позицію, розповідає про Україну та реалії нашого життя зараз. Юля Юріна працює в жанрі попрок та не боїться експериментувати зі своїми образами. Її музика сподобається тим, хто любить зухвалі тексти у поєднанні з "темним" звучанням.

На локації на вас чекатимуть смачні фудкорти, бари та запашна кава.

Ціна: від 550 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 8 вересня з 19:00

Симфонічний оркестр GosOrchestra

Симфонічний оркестр GosOrchestra - один з найвідоміших колективів, який вже майже 10 років грає симфонічні кавери популярних пісень. Диригує оркестром Олександр Госачинський, а аранжувальником всіх пісень виступає Олексій Таланов. Їхні композиції завжди сповненні чуттєвості та відгукуються дуже знайомими нотами, адже більшість пісень багато хто не раз чув і точно любить.

Тож завітайте на виступ, де у променях сонця, що сідає, ви послухаєте відомі хіти світової попмузики, насолодитесь прохолодними напоями та відпочинете перед новим робочим тижнем.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12

Коли: 8 вересня, 19:00