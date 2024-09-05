Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу

Від голосування утрималися 45 депутатів, не голосували 44, а проти рішення виступив лише один.

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Хто такий Дмитро Кулеба

З 2003 року Кулеба працював у системі Міністерства закордонних справ України.

Із серпня 2019 року по березень 2020-го обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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4 березня 2020 року його призначенили міністром закордонних справ.

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Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

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2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.

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