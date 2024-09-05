Південна Корея розширила санкції проти Росії та Білорусі та додала ще 243 товари до списку забороненої для експорту до РФ та її спільниці, пише Yonhap.

Що Південна Корея додала до списку заборонених для експорту до Росії та Білорусі товарів

Нові обмеження стосуються товарів, які потенційно можуть використати у військових цілях, зокрема, верстати для різання металу, складники й компоненти верстатів, деталі для оптичних інструментів, електронні датчики тощо.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Загальна кількість заборонених для експорту до Росії та Білорусі найменувань продукції зросте до 1402 із поточних 1159 пунктів.

Advertisement

Наразі в Південній Кореї не виключають імовірності постачань підсанкційних товарів Москві та Мінську, але це стосуватиметься лише виняткових випадків.

Уряд країни також змінив постанову про відповідальність за порушення правил експортного контролю заборонених стратегічних товарів, що посилює покарання для тих, хто повторно або навмисно порушує заборону. Ці правила набудуть чинності 9 вересня.

Північна Корея наголосила, що посилить боротьбу з неліцензійним експортом стратегічних товарів та іншими випадками контрабанди до підсанкційних країн.

Південна Корея розширила санкції проти суден та компаній із РФ і КНДР

Уряд Південної Кореї запровадив санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії і КНДР, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Радбезу ООН.

Advertisement

До списку додали чотири російські та вісім північнокорейських суден, на яких до КНДР доправляють нафту, нафтопродукти і критично важливі ресурси для розробки ядерного і ракетного озброєння.

Розширення санкцій стало відповіддю на угоду, підписану 19 червня в Пхеньяні лідерами КНДР і Росії Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, яка передбачає надання військової та іншої допомоги, якщо одна з двох країн зазнає нападу.