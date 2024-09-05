Український Національний банк випускає монету до 100-річчя з Дня народження видатного українського кінорежисера, геніального митця Сергія Параджанова, повідомляється у Facebook установи.

Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця.

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На його честь Національний банк з 4 вересня 2024 вводить в обіг пам’ятну монету “Сергій Параджанов”, – йдеться у повідомленні.

Вона продовжує серію “Видатні особистості України” та є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі, у кожній сцені.

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Монета до 100-річчя Сергія Параджанова – що відомо

НБУ розповів про дизайн монети. Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення – патинування.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі, його зерен.

В НБУ пояснюють, що представлений образ – це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також майстерно створений колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи “СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ”, “100”.

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Наклад монети до 7 500 штук.

Коли можна придбати монету “Сергій Параджанов”

Придбати пам’ятні монети “Сергій Параджанов” можна з 10 вересня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальніше про реалізацію монет в банках-дистриб’юторах ви можете дізнатися на їхніх офіційних сайтах.