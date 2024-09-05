Верховна Рада звільнила віцепрем’єр-міністерку Ірину Верещук

Водночас від голосування утрималися 39 депутатів, не голосували 36, а проти рішення виступили четверо.

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Хто така Ірина Верещук

Ірина Андріївна Верещук − українська політична й державна діячка, ексвіцепрем'єр-міністерка й колишня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року.

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Вона є народно. депутаткою України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 − 4 листопада 2021).

6 грудня 2022 року РФ попросила московський суд заочно арештувати Ірину Верещук за нібито "порушення територіальної цілісності Росії".

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − подробиці

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади, а 5 вересня Верховна Рада України звільнила Кулебу з його посади.

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3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.