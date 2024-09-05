У районі набережної міста було обмежено рух транспорту. Приблизно о 8:00 скасували сигнал тривоги, який залунав з 1:30. Мер Новоросійська не надав інформації про наслідки атаки.

Водночас Міноборони Росії заявили, що уночі в північно-східній частині Чорного моря російські військові знищили два безпілотні катери.

В ранні години четверга, 5 вересня, морські дрони атакували місто Новоросійськ, повідомляє мер міста Андрій Кравченко. Новоросійськ є одним із головних російських портів на Чорному морі та має стратегічне значення для військової логістики Росії.

Які українські дрони могли атакувати Новоросійськ - що варто знати

В Україні є три типи «безекіпажних» катерів, тобто, морських дронів, які можуть дістатися Новоросійська: «Маґура V5» ГУР, а також два безпілотники СБУ, Sea Baby та «Козак Мамай».

Які з трьох зараз мають атакувати Новоросійськ, поки що невідомо. Україна офіційно поки не коментувала ситуацію.

Після того як українські війська знищили частину російських військових кораблів, що базувалися в окупованому Севастополі, Новоросійськ став головною базою Чорноморського флоту Росії.

Вже відомо, що до Новоросійська було переміщено частину кораблів з окупованого Криму. Тому це місто стало головним центром російського флоту на Чорному морі.

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У 2024 році Новоросійськ став мішенню кількох атак, ймовірно здійснених українськими силами за допомогою безпілотних катерів і дронів. Ці удари завдали серйозних пошкоджень інфраструктурі. Пошкоджені були нафтопереробні об'єкти та військові бази, розташовані в цьому регіоні. Адже Новоросійськ є визначальним російським портом, з якого йде доставка нафтопродуктів за кордон

Новоросійськ також став символом вразливості російської інфраструктури, незважаючи на те, що він далеко від лінії фронту.

Атаки на місто продемонстрували здатність України здійснювати удари на значні відстані та завдавати шкоди стратегічно важливим об'єктам, що має серйозно впливає на перебіг війни та морально-психологічний стан росіян.