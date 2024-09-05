Професійний книжковий форум KyivBookFest стартує 5 вересня. Най сайті організатори вказують, що фестиваль відбуватиметься в двох паралельних форматах: книжкова виставка-продаж, а також галузевий форум, акцент якого буде на зустрічі з авторами, власниками видавництв та лідерами думок.

Загалом, цього року на всіх гостей чекатимуть: книжковий ярмарок з більш ніж 130 учасниками, понад 200 подій, серед яких галузеві лекції, літературні зустрічі, презентації, автограф-сесії, поетичні читання, дитяча програма, а також музичні виступи від резидентів Культурного Десанту Orchestra 59 і Remez, «Братів Гадюкіних» і етно-рок гурт «Вій».

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Яка мета KBF 2024

Мета KBF 2024 - зібрати 1 500 000 грн на оновлення бібліотечних фондів військових навчальних закладів сучасною літературою.

Щоб отримати запрошення на події KyivBookFest 2024 потрібно зробити донейт.

Також організатори повідомляють про те, що для курсантів військових ВНЗ, військовослужбовців, ветеранів, учасників АТО та членів сімей загиблих захисників чи захисниць, а також для дітей віком до 15 років (за наявності відповідного документу) вхід на події безкоштовний.

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Вхід на книжковий ярмарок безкоштовний для всіх.