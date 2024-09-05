Постраждалу від пожежі градирню на окупованій Запорізькій АЕС визнали непридатною для використання, повідомили в МАГАТЕ.
Що зроблять із постраждалою від пожежі градирнею на ЗАЕС
"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання у майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", – пояснив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.
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Відео з візитом, опубліковане МАГАТЕ, містить кадри з проведеної Гроссі інспекції помпової станції для забезпечення водою, яка є необхідною для охолодження АЕС і на якій виникли проблеми з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС росіянами.
Керівник МАГАТЕ також сховище ядерного палива ЗАЕС, де оглянув ядерні паливні стрижні.
Переглянути відео з візитом на ЗАЕС генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Ґроссі можна тут:
Гендиректор МАГАТЕ прибуде в Україну наступного тижня
Керівник МАГАТЕ відвідав ЗАЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі
4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Під час візиту він оцінив ситуацію після пожежі та поточні роботи на водяних помпах і сховищі палива.
3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.
Експерти агентства раніше поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС. 11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.