Постраждалу від пожежі градирню на окупованій Запорізькій АЕС визнали непридатною для використання, повідомили в МАГАТЕ.

Що зроблять із постраждалою від пожежі градирнею на ЗАЕС

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання у майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", – пояснив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

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Відео з візитом, опубліковане МАГАТЕ, містить кадри з проведеної Гроссі інспекції помпової станції для забезпечення водою, яка є необхідною для охолодження АЕС і на якій виникли проблеми з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС росіянами.

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Керівник МАГАТЕ також сховище ядерного палива ЗАЕС, де оглянув ядерні паливні стрижні.

Переглянути відео з візитом на ЗАЕС генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Ґроссі можна тут:

Гендиректор МАГАТЕ прибуде в Україну наступного тижня
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Гендиректор МАГАТЕ прибуде в Україну наступного тижня

Це п’ятий візит Ґроссі до ЗАЕС після встановлення постійної присутності МАГАТЕ там у 2022 році.

Керівник МАГАТЕ відвідав ЗАЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Під час візиту він оцінив ситуацію після пожежі та поточні роботи на водяних помпах і сховищі палива.

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3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.

Експерти агентства раніше поширили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС. 11 серпня, близько 20:00, на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.

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