У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.

У 2006-2019 роках Коваль очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року був очільником Рівненської обласної державної адміністрації.

Від голосування утрималися 36 депутатів, не голосували 32, а проти рішення виступив лише один.

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Раніше під час цього ж засідання ВР були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

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3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.