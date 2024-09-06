Банки в Україні разом отримали 119,44 млрд гривень прибутку, що на 22% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомив Опендатабот.

Скільки українські банки заробили за 7 місяців 2024 року

Минулого року банки за 7 місяців заробили 97,53 млрд гривень.

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Водночас у 1,8 раза цьогоріч зросла сума податку на прибуток, тобто до 25,83 млрд гривень. Попри збільшення податків, чистий прибуток більший на 13%, аніж у 2023 році: 93,61 млрд гривень проти 83,18 млрд гривень.

Інфографіка: Опендатабот

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Наразі в Україні працюють 62 банки, 8 з яких отримали збитки.

На топ-10 банків України наразі припадає 86% від сукупного прибутку, тобто 80,13 млрд гривень.

Інфографіка: Опендатабот

На державні банки припали 63% від загального прибутку. Як і раніше, серед них лідує Приватбанк із 37,16 млрд гривень прибутку після оподаткування, що на 8% більше, ніж тогоріч. Витрати банку на податки виросли у 1,5 раза та склали 12,13 млрд гривень.

5 із 6 державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд гривень, а витрати на податки склали 14,6 млрд гривень.

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Водночас банки з іноземним капіталом заробили 21,4 млрд гривень, що на 9% більше, ніж за перші 7 місяців 2023 року. Наразі на ці банки припадає 23% від сукупного прибутку всіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером групи іноземних банків із 4,87 млрд гривень прибутку, тобто на 28% більше, ніж за відповідний період у 2023. Водночас витрати на податки Райффайзен Банку зросли вдвічі й склали 1,63 млрд гривень.

Прибуток банків із приватним капіталом становить 13,39 млрд гривень. На цю групу банків наразі припадає 14% сукупного прибутку.

Зараз у Верховній Раді України розглядають законопроєкт № 11416-д, у якому пропонується запровадити 50% податку на прибуток для банків на поточний рік.