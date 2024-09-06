Українець Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів класів С4-5.
Перед цим він став срібним призером в особистому переслідуванні на треку.
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Групова шосейна гонка, чоловіки (клас C4-5)
- Єгор Дементьєв (Україна)
- Кевін де Канфф (Франція)
- Мартен ван де Пол (Нідерланди)
Українська атлетка здобула "срібло" на Паралімпіаді
Українка Людмила Даниліна фінішувала другою у півторакілометровому забігу на паризькій Паралімпіаді.
Вона встановила персональний рекорд у дисципліні з часом 4:28.40 хв.
У 2016 році українка здобула "бронзу" в Ріо-де-Жанейро.
У 2021-му срібну нагороду у Токіо. Усі медалі українка завоювала в бігу на 1500 м.
Які нагороди отримали українці на Паралімпіаді 5 вересня
Збірна України здобула свою першу в історії паралімпійську медаль з голболу − "срібло" чоловічого турніру, поступившись у фіналі Японії (2:3) 5 вересня.
Матч між командами в груповому раунді завершився мінімальною перемогою українців, тобто 9:8.
Оксана Ботурчук здобула свою другу медаль Паралімпійських ігор - 2024 − "срібло" в бігу на 100 метрів серед жінок у класі T12.
12.17 секунди Ботурчук стали її новим особистим рекордом сезону. На 0.09 секунди вона випередила призерку Ріо-2016 німкеню Катрін Мюллер-Роттґарт.
Бронзові медалі отримали збірна України з плавання (мікст-естафета), Давид Хорава (дзюдо), Данило Чуфаров (плавання), Анжела Гаврисюк (дзюдо), Павло Баль (велоспорт/хендбайк).
Після 5 вересня збірна України залишається в десятці найкращих команд світу на Паралімпіаді-2024.