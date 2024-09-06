Кабінет міністрів призначив Анатолія Стельмаха тимчасово виконувати обов'язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто такий Анатолій Стельмах

З 2007 по 2022 рік Стельмах співпрацював з Міністерством оборони України.

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Зокрема, він був офіцером пресцентру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.

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З 12 січня 2022 року обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Під засідання Верховної Ради 5 вересня:

  • було звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
  • було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
  • призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
  • ухвалено рішення про призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій
  • призначено Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів та Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

4 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

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