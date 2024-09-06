Кабінет міністрів призначив Анатолія Стельмаха тимчасово виконувати обов'язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Хто такий Анатолій Стельмах
З 2007 по 2022 рік Стельмах співпрацював з Міністерством оборони України.
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Зокрема, він був офіцером пресцентру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.
З 12 січня 2022 року обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо
Під засідання Верховної Ради 5 вересня:
- було звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
- було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
- призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
- ухвалено рішення про призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій
- призначено Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів та Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
4 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.