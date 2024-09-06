Кабінет міністрів призначив Анатолія Стельмаха тимчасово виконувати обов'язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто такий Анатолій Стельмах

З 2007 по 2022 рік Стельмах співпрацював з Міністерством оборони України.

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Зокрема, він був офіцером пресцентру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.

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З 12 січня 2022 року обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.