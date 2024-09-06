Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.

Німеччина надасть засоби ППО, танки Leopard 1A5 і системи IRIS-T

Німеччина планує передати Україні додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями, цитує Tagesschau заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса на полях зустрічі учасників «формату Рамштайн».

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«ППО залишається основним акцентом німецької військової підтримки України», – сказав Пісторіус.

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За його словами, йдеться про ще 12 сучасних самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000, 6 із них Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.

Пісторіус нагадав, що ФРН уже передала три системи Patriot з власного арсеналу разом із великою кількістю ракет і запчастин.

«Ми фінансуємо виробництво 12 систем IRIS-T SLM і 12 IRIS-T SLS. Таким чином ми фінансуємо та передаємо загалом 24 системи IRIS-T, включно з ракетами», – сказав міністр.

Він також зауважив, що передаються Stinger, Skynex, а також САУ Gepard (60 одиниць), і що передача буде продовжена – плани розроблені до 2026 року.

Пісторіус додав, що у співпраці з іншими країнами готується постачання 77 основних бойових танків Leopard 1A5 українській армії.

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Також Німеччина продовжить передавати бронемашини для розмінування та мостоукладні.

Канада передасть кулемети C6 та авіаційні ракети

Міністр оборони Канади Білл Блер анонсував новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті уряду.

До пакета допомоги увійдуть:

80 840 додаткових моторів до авіаракет CRV-7

1300 боєголовок

960 кулеметів C6

10 500 пістолетів калібру 9 мм

списані шасі від 29 гусеничних БТР M113 та від 64 легких бронетранспортерів Coyote.

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" - що відомо

Kyiv Post зібрав головне із заяв президента України Володимира Зеленського на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня 2024 року.

Зокрема, про операцію ЗСУ на Курщині, бої на Донеччині та втрати російської армії.